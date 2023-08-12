Милан отпустил своего игрока в экс-команду Шевченко
00:40 - Читать на русском
Вингер Жуниор Мессиас проведет сезон 2023/24 в составе Дженоа.
Дженоа на своем официальном сайте сообщила о приходе Жуниора Мессиаса из Милана.
Наполи подписал новичка в день его рождения – он остановил Месси
Бразилец присоединился к "россоблу" на правах аренды с возможностью выкупить за неназванную сумму.
Отметим, что Мессиас провел за Милан 36 матчей в прошлом сезоне, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.
Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter