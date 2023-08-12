Дженоа на своем официальном сайте сообщила о приходе Жуниора Мессиаса из Милана.

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Бразилец присоединился к "россоблу" на правах аренды с возможностью выкупить за неназванную сумму.

Отметим, что Мессиас провел за Милан 36 матчей в прошлом сезоне, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.

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