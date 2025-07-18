Аталанта на своем официальном сайте объявила о переходе Марко Спортьелло из Милана. Голкипер совершил этот трансфер на правах свободного агента. По данным Transfermarkt, Спортьелло подписал контракт до 2028 года и будет выступать под 57-м номером.

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Таким образом, Спортьелло вернулся в клуб, из которого перешел в "россонери". Он уже играл за Аталанту с 2013 по 2017 год и с 2019 по 2023 год, проведя за это время 137 матчей.

В следующем сезоне Аталанта, в отличие от Милана, будет играть в Лиге чемпионов.

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