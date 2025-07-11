Защитник Арсенала Александр Зинченко не переедет в Милан этим летом.

Тео Эрнандес променял Италию на Аль-Хиляль. Милан долгое время искал замену для француза и интересовался Александром Зинченко из Арсенала.

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Как сообщает Football Italia, "россонери" отказались от идеи подписать украинского защитника из-за его высоких запросов по зарплате. Милан склоняется к кандидатуре Арчи Брауна из Гента. Впрочем, у миланского клуба есть конкуренты. Болонья тоже интересуется защитником.

Напомним, что Александр Зинченко имеет соглашение с Арсеном до июня 2026 года. В сезоне 2024/25 украинец сыграл за "канониров" в 23 матчах, в которых оформил один гол и один ассист.

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