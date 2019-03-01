toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ

Милан отказался от Фалькао – клуб нацелился на другого игрока Лиги 1

12:18 131 Читати українською
Милан отказался от Фалькао – клуб нацелился на другого игрока Лиги 1
Радамель Фалькао / Фото Marca

Милан намерен усилиться во время следующего трансферного окна.

Известный агент Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента Радамеля Фалькао Милану, "россонери" ответили отказом, сообщает Tuttosport.

Боруссия Д нацелилась на форварда Ниццы Сен-Максимена

33-летний нападающий Монако недоволен положением дел в клубе, и желает сменить место работы.

Милан заинтересован в приобретении форварда Ниццы Аллена Сен-Максимена.

В текущем сезоне Сен-Максимен провел 23 матча в Лиге 1, забив 6 мячей и отдав 3 голевые передачи.

Леонардо привів у Мілан "нового Кака", або Чому Лукас Пакета поверне Лігу чемпіонів на Сан-Сіро

Теги
Трансферы Радамель Фалькао Радамель Фалькао Аллен Сен-Максимен Аллен Сен-Максимен Милан Милан Ницца Ницца Монако Монако Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
23
мин
Кальяри
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук