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Милан отдал Лаксальта в аренду Торино

12:04 2 Читати українською
Милан отдал Лаксальта в аренду Торино
Диего Лаксальт / Торино

Игрок Милана Диего Лаксальт следующий год проведет в аренде в Торино.

Милан отдал Торино в аренду флангового хавбека Диего Ласкальта. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт туринского клуба.

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Отмечается, что "быки" заплатят за аренду футболиста 500 тыс евро, а также будут имеет право выкупа 26-летнего уругвайца за 11,5 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Лаксальт провел за Милан 29 поединков во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

В Милан уругваец перешел летом прошлого года из Дженоа за 14 млн евро.

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