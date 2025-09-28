В рамках воскресной программы дня в 5-м туре итальянской Серии А 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26, 5-й тур

Сассуоло – Удинезе – 3:1

Голы: Лорьянте, 8, Коне, 12, Яннони, 81 – Дэвис, 55

Пиза – Фиорентина – 0:0

Лечче – Болонья – 2:2

Голы: Кулибали, 13, Камарда, 90+4 – Орсолини, 45+1 (с пенальти), Одгор, 71

Милан – Наполи – 2:1

Голы: Салемакерс, 3, Пулишич, 31 – Де Брюйне, 60, (пен.)

Удаление: Эступиньян, 57 (Милан)

Центральным матчем тура стала встреча Милана и Наполи. Неаполитанцы возглавляли турнирную таблицу, еще ни разу не потеряв очки, а "россонери" после сенсационного поражения от Кремонезе в первом туре лишь побеждал. Старт поединка был за Миланом. Пулишич выдал классный рывок, едва догнав мяч у боковой линии, протащил его по левому флангу в штрафную и прострелил. На дальнюю штангу набежал Салемакерс, который в касание переправил мяч в ворота.

В середине первой половины Павлович шокировал защиту Наполи своим подключением к атаке левым флангом. Серб отдал в центр, Фофана в касание оставил под удар Пулишичу, который сразу пробил в ближний угол – 2:0! Наполи через 4 минуты претендовал на пенальти после падения Мактоминай в штрафной Милана – арбитр после просмотра VAR не заметил фола.

А вот старт второй половины выдался нервным для "россонери". Политано классным навесом нашел Мактоминай, который пробил головой – сейв Меньяна! Ди Лоренцо мчался, чтобы сыграть на добивании, но его откровенно завалил Эступиньян. Судья не только назначил пенальти, но и удалил защитника, а Де Брюйне реализовал приговор арбитра – 2:1!

После этого Милан большими силами защищался, а Наполи, соответственно, атаковал. Однако моментов было немного. Ди Лоренцо замыкал навес Замбо-Ангисса, но выше ворот. А вот выстрел Давида Нереса на 90+1 минуте с небольшим рикошетом зацепил дальнюю штангу и вылетел за пределы поля! Экс-звезда Шахтера в идентичной манере сместился с фланга и пробил – сейв Меньяна. Это был последний острый момент в игре – "россонери" удержали победу и нанесли Наполи первое поражение на выезде с 23 февраля.

Сассуоло в родных стенах одержал вторую победу в чемпионате, одолев Удинезе. "Нероверди" оформили преимущество в два гола еще до 12-й минуты – героем стал Арман Лорьянте, который за четыре минуты забил красивый гол и ассистировал Коне. Стоит отметить и голевую передачу Берарди, которому за пять туров удалось сделать 1+2.

Фриульцы отыграли один гол в середине второго тайма, однако последнее слово осталось за хозяевами. На 81-й минуте Яннони установил окончательный счет – 3:1. Удинезе потерпел второе подряд поражение и остался десятым, а Сассуоло поднялся на двенадцатую строчку.

Пиза не позволила Фиорентине победить, хотя главный тренер "виолы" Стефано Пиоли обещал реакцию в исполнении своей команды за провал старта сезона. Мойзе Кин дважды забил, но оба его мяча были отменены из-за офсайда. Гол форварда Пизы Мейстра тоже был отменен – из-за попадания мяча в руку.

В конце игры Куадрадо пробил в штангу, поэтому можно сказать, что игра была равной. Вполне возможно, что после этой встречи наставник Фиорентины будет уволен.

После всего лишь одного набранного очка в четырех турах Серии А и вылета из Кубка Италии Лечче был полон решимости одержать первую победу в сезоне – на сей раз в игре против Болоньи. Как и в домашнем матче с Кальяри, апулийцам удалось забить дома быстрый мяч – отличился Кулибали. Но, как и в том самом матче с сардами, удержать это преимущество команда Эусебио Ди Франческо не сумела. Несмотря на тяжелый гостевой еврокубковый выезд к Астон Вилле, Болонья оформила камбэк – Орсолини забил с пенальти перед самым перерывом, а Одгор вывел гостей вперед.

Лечче мог спастись раньше, но Кулибали и Пьеротти попали в каркас ворот. Тем не менее на 90+4-й минуте Камарда все же смог сравнять счет.

