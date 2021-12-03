В матче 15-го тура Серии А против Дженоа датчанин повредил связки левого колена, а уже сегодня был прооперирован в одной из миланских больниц, сообщает пресс-служба "россонери".

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Хирургическое вмешательство было успешным. Симон уже начал процесс реабилитации, но помочь команде Стефано Пиоли в текущем сезоне уже точно не сможет – восстановление будет длиться не менее шести месяцев.

В кампании 2021/22 Симон Кьяер провел 14 матчей в составе Милана. Хотя он и не отличался результативными действиями, но был одним из лидеров коллектива.

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