26-летний француз чувствовал боль в левом запястье, из-за чего был вынужден лечь под нож, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан ведет переговоры о продлении контракта с Пиоли

Теперь Меньян не будет помощником для Стефано Пиоли и его тренерского штаба в течение двух ближайших недель. За это время Милан проведет четыре поединка – против Вероны, Болоньи и Торино в Серии А и против Порту в Лиге чемпионов.

Напомним, Майк Меньян перебрался в "россонери" летом из Лилля. Он был призван заменить Джанлуиджи Доннарумму и пока неплохо выполняет эту задачу – три из девяти матчей кипер отстоял на ноль.

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