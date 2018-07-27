Милан опроверг информацию о переговорах с Конте

Технический директор Милана Леонардо опроверг информацию о возможном назначении Антонио Конте главным тренером команды.

"Гаттузо продолжит тренировать Милан. Мы с руководством не обсуждали другие кандидатуры. Когда знаменитые тренеры свободны, то всегда появляются различные слухи. Но никто из Милана не разговаривал с Конте.

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Гаттузо был первым, кого подтвердило новое руководство. Его уход даже не обсуждался. Гаттузо вырос как тренер, он истинный "миланиста". Так что будем исходить из этого", – цитирует Леонардо Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милан договорился с Конте, но тренер пока не может решить контрактные вопросы с Челси.