Милан определился с суммой, за которую готов расстаться с Леау
17:22 - Читати українською
Форвард Милана Рафаэль Леау покинет "россонери" только если получит сумму, которая удовлетворит руководство клуба.
Португалец, который попал в список интересов Эвертона и Ювентуса, не покинет Милан за сумму, меньше чем 50 млн евро, сообщает Calciomercato.
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Контракт Леау с "россонери" рассчитан до 2024 года, а потому другим клубам придется согласиться на условия Милана, если они хотят приобрести нападающего.
К слову, Леау провел 33 матча в составе Милана в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.
Леау побил рекорд скорострельности в Европе – раньше лидерство держала Испания, а в Германии двоевластие
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