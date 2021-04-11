Форвард Милана Рафаэль Леау покинет "россонери" только если получит сумму, которая удовлетворит руководство клуба.

Португалец, который попал в список интересов Эвертона и Ювентуса, не покинет Милан за сумму, меньше чем 50 млн евро, сообщает Calciomercato.

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Контракт Леау с "россонери" рассчитан до 2024 года, а потому другим клубам придется согласиться на условия Милана, если они хотят приобрести нападающего.

К слову, Леау провел 33 матча в составе Милана в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

Леау побил рекорд скорострельности в Европе – раньше лидерство держала Испания, а в Германии двоевластие