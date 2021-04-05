Милан определился с судьбой Манджукича, – журналист
Опытный нападающий итальянского Милана Марио Манджукич, очевидно, не сможет повторить на Сан-Сиро подвигов Златана Ибрагимовича.
"Россонери" не продлят контракт с вице-чемпионом мира. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.
Ибрагимович договорился о новом контракте с Миланом
Контракт Манджукича с миланцами действует до 30 июня. Соглашением предусмотрена возможность продления сотрудничества до лета 2022-го, однако форма хорвата не устраивает менеджмент Милана. Манджукич перебрался в команду Стефано Пиоли в январе, но из-за череды травм до сих пор не закрепился в обойме. Скорее всего, летом ветеран будет искать новое место работы.
В нынешнем сезоне Марио Манджукич провел всего 5 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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