"Россонери" не продлят контракт с вице-чемпионом мира. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

Ибрагимович договорился о новом контракте с Миланом

Контракт Манджукича с миланцами действует до 30 июня. Соглашением предусмотрена возможность продления сотрудничества до лета 2022-го, однако форма хорвата не устраивает менеджмент Милана. Манджукич перебрался в команду Стефано Пиоли в январе, но из-за череды травм до сих пор не закрепился в обойме. Скорее всего, летом ветеран будет искать новое место работы.

В нынешнем сезоне Марио Манджукич провел всего 5 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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