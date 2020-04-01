Милан определился с потенциальной заменой Ибрагимовичу

Милан выбрал нападающего, который может заменить Златана Ибрагимовича в случае, если швед решит завершить карьеру.

Милан планирует подписать Аркадиуша Милика из Наполи на замену Ибрагимовичу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Причиной этого решения может стать желание Златана завершить карьеру, которое усилилось из-за пандемии коронавируса. Наполи может согласиться на трансфер, ведь контракт Милика завершается в 2021 году, и поляк не желает его продолжать. Известная и ориентировочная сумма трансфера – 40 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Милик забил 12 голов в 22 матчах за Наполи.

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