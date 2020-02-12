Милан определился с новым тренером – хорошие новости для сборной Украины

Бывший наставник Валенсии Марселино Гарсия Тораль может возглавить Милан.

Похоже, Милан определился с будущим наставником команды, сообщает издание Milannews.it. Скорее всего, им станет экс-коуч испанской Валенсии Марселино Гарсия Тораль, который сейчас находится без работы. Руководство "россонери" разочаровалось в таланте Стефано Пиоли и не верит в то, что ему удастся вернуть клуб на вершину турнирной таблицы.

Милан поставил четкую задачу Пиоли – тренер рискует креслом

"Я знаю, что Милан контактировал с Марселино, и были переговоры. Ранее он заявил, что в следующем сезоне будет тренировать за пределами Испании. Это может стать ключом к пониманию того, что он уже знает, что у него есть команда, и этой командой будет Милан.

Марселино – замечательный тренер, а также специалист в работе с командами, которые находятся в затруднительном положении. Он умеет поднимать их на вершину. Ему удалось вывести Сарагосу из второго дивизиона, а также добыть с Вильярреалом второе место в Примере и участие в Лиге чемпионов. Он прибыл в Валенсию во время серьезных проблем, однако смог выиграть Кубок Испании и два года подряд выступать в Лиге чемпионов", – прокомментировал возможный приход Марселино на тренерский мостик Милана испанский журналист издания Tribuna Deportiva Виктор Гомес.

Напомним, ранее появилась информация, что фаворитом технического директора Милана Паоло Мальдини на тренерское кресло является наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Они собираются опозорить еще одного культового игрока": Шевченко может возглавить Милан – как реагируют фанаты