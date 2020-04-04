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Милан определился с главным кандидатом на тренерское кресло

14:50 63 Читати українською
Милан определился с главным кандидатом на тренерское кресло
Лучано Спаллетти и Антонио Конте / Фото ФК Интер

Милан сократил свой шорт-лист потенциальных наставников к минимуму.

Лучано Спаллетти остался главным кандидатом на пост главного тренера Милана, сообщает Corriere dello Sport.

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Переговоры "россонери" с немецким специалистом завершились ничем, поэтому все внимание перешло именно на 61-летнего итальянца. Официально заменить Стефано Пиола новым руководителем планируют уже перед стартом следующего сезона.

После 26-ти туров Серии А Милан находится на 7-й строчке турнирной таблицы.

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Милан Милан Италия Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Стефано Пиоли Стефано Пиоли Ральф Рангник Ральф Рангник
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