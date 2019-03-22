Милан определился с ценой за Кессье – он едва не устроил драку с одноклубником во время матча с Интером

Милан готов продать ивуарийского полузащитника Франка Кессье.

"Россонери" будут готовы отпустить хавбека в другой клуб, если потенциальный покупатель предложит за Кессье 40 миллионов евро, сообщает Tuttomercatoweb.

Челси хочет получить Кессье в обмен на Бакайоко

По данным источника, интерес к хавбеку проявляют английские Арсенал, Тоттенхэм и французский ПСЖ. Челси также рассчитывал переманить игрока Милана, но запрет на осуществление трансферов внес коррективы в планы "аристократов".

22-летний Кессье перешел в Милан летом 2017 года из Аталанты на правах аренды за 8 млн евро. Летом "россонери" должны выкупить его контракт за 24 млн.

Игроки Милана, которые едва не подрались во время матча против Интера, прокомментировали инцидент

Напомним, в матче 28-го тура Серии а против Интера (2:3) Франк после замены чуть не подрался с одноклубником. Руководство Милана сегодня провело специальную встречу с игроком и его агентом по этому эпизоду.