Нападающий Милана Златан Ибрагимович в ближайшее время не поможет своей команде на футбольном поле.

Швед получил повреждение левого бедра еще в начале матча против Ромы. Однако Златан сумел продолжить игру и покинул поле лишь на 56-й минуте. Сразу на скамейке запасных врачи примотали пакет со льдом к травмированной области.

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По информации Milannews, травма оставила Ибрагимовича вне игры минимум на 10 дней. Милану придется обойтись без своего лидера в матчах против Удинезе (3 марта), Вероны (7 марта), Манчестер Юнайтед (11 марта). Также сомнительно, что форвард будет готов сыграть 14 марта против Наполи.

К слову, только в нынешнем сезоне 39-летний швед уже третий раз оказывается в клубном лазарете. Из-за травм и коронавируса Ибра пропустил 15 матчей. В текущем розыгрыше Серии А Златан сыграл 14 матчей, в которых забил 14 голов и выполнил ассист.

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