Полузащитник Тьемуэ Бакайоко снова покинул лондонский Челси ради стабильных выступлений в итальянской Серии А.

Хавбек усилил ряды Милана, сообщает официальный сайт клуба.

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Бакайоко будет защищать цвета "россонери" на правах аренды. Соглашение рассчитано на 2 года. Милан также имеет право выкупа 27-летнего француза, который уже выступал на Сан-Сиро в сезоне 2018/19. Прошлый сезон он отыграл в Наполи.

К слову, новый сезон в чемпионате Италии Милан начал с двух побед – над Сампдорией (1:0) и Кальяри (4:1).

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