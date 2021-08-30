Милан оформил возвращение хавбека из Челси
19:05 - Читати українською
Полузащитник Тьемуэ Бакайоко снова покинул лондонский Челси ради стабильных выступлений в итальянской Серии А.
Хавбек усилил ряды Милана, сообщает официальный сайт клуба.
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Бакайоко будет защищать цвета "россонери" на правах аренды. Соглашение рассчитано на 2 года. Милан также имеет право выкупа 27-летнего француза, который уже выступал на Сан-Сиро в сезоне 2018/19. Прошлый сезон он отыграл в Наполи.
К слову, новый сезон в чемпионате Италии Милан начал с двух побед – над Сампдорией (1:0) и Кальяри (4:1).
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