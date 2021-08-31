30-летний нападающий перебрался в лагерь "россонери", сообщает официальный сайт клуба.

Сампдория подписала форварда сборной Италии

Мессиас арендован Миланом на один сезон. Бразилец, который может сыграть оттянутого нападающего и атакующего хавбека, зарекомендовал себя в дебютном сезоне на топ-уровне. Вместе с Сими Мессиас был единственным светлым пятном в неудачной кампании Кротоне. До этого он выступал лишь в итальянской трясине. Аренда обойдется миланцам в 2,6 млн евро.

К слову, в сезоне 2020/21 Жуниор Мессиас провел 36 матчей в Серии А, в которых забил 9 мячей и оформил 4 ассиста.

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