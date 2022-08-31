Милан наконец завершил все формальности для перехода из рук хедж-фонда Elliott к компании RedBird Capital.

Американская компания сегодня окончательно оформила сделку на сумму 1,2 миллиарда евро, сообщает официальный сайт "россонери".

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Вместе с RedBird в руководство Милана приходит Yankee Global Enterprises, которая получит миноритарный пакет акций. Новые владельцы чемпионов Италии имеют часть во многих других спортивных проектах – Ливерпуль, Тулуза, бейсбольные Нью-Йорк Янкис. О соглашении между RedBird и Elliott по Милану стало официально известно еще 1 июня, но процесс передачи продолжался все лето.

Напомним, в управление Elliott итальянский гранд попал в 2018 году, когда предыдущие китайские владельцы не смогли погасить кредит, который брали у американцев. На тот момент операция оценивалась всего в 500 тысяч евро. С этого времени хедж-фонд нормализовал финансы и значительно улучшил спортивные результаты. Милан вернулся в Лигу чемпионов и даже стал чемпионом Италии.

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