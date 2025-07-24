Милан официально объявил о трансфере Первиса Эступиньяна из Брайтона. Эквадорец подписал контракт с "россонери" до 30 июня 2030 года. Сумма сделки составила 17,5 миллионов евро + 2,5 миллиона потенциальных бонусов.

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26-летний защитник будет выступать в Милане под вторым номером. В прошлом сезоне он стал основным игроком Брайтона, в общем проведя за английский клуб 104 матча и забив 5 голов.

Эступиньян – воспитанник Кито, где дебютировал в первой команде в 2015 году. После этого выступал за Гранаду, Альмерию, Мальорку и Осасуну, а больше всего раскрылся в Вильярреале, с которым выиграл Лигу Европы. Сборную Эквадора Первис представляет с 2019 года – на его счету 48 матчей и 4 гола.

Трансфер Эступиньяна фактически ставит точку в истории возможного перехода Александра Зинченко из Арсенала в Милан, о котором писали на протяжении длительного времени.

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