Милан официально уволил Леонардо

Леонардо потерял должность спортивного директора в миланском клубе.

"Россонери" на официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с бразильским специалистом.

Леонардо покинет Милан, судьба Гаттузо и Мальдини – под вопросом

Руководство Милана осталось недовольным результатами команды в сезоне 2018/19. Оно считает, что неудачная работа Леонардо на трансферном рынке стала одной из причин невыхода команды в Лигу чемпионов на следующий год. Миланцы будут искать нового человека на должность спортивного директора.

Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера Милана и отказался от зарплаты за два года контракта

Ранее свой уход подтвердил и главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо.