Милан официально продлил контракт с Ибрагимовичем
22:35 - Читати українською
Форвард Милана Златан Ибрагимович продолжит выступать в составе "россонери" и в следующем сезоне.
Шведский нападающий продлил контракт с Миланом еще на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.
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Отметим, что соглашение Златана с клубом подходило к концу уже по завершении этого сезона, а Милан сомневался в продлении контракта со звездным ветераном, которому в октябре исполнится 40 лет.
К слову, Ибрагимович провел 25 матчей в составе "россонери" в текущем сезоне, записав в свой актив 17 голов и 3 ассиста.
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