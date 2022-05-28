Норвежец отыграл в составе "орлов" сезон 2021/22 и выиграл Лигу Европы. В активе 22-летнего Хауге за команду Оливера Гласнера 38 матчей, 3 гола и 2 ассиста. Айнтрахт активировал опцию выкупа форварда у Милана, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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По неофициальной информации, Милан получит 10 млн евро за полноценный трансфер, а еще 2 – за аренду игрока. Контракт Хауге с Айнтрахтом рассчитан на четыре года.

Йенс Петтер Хауге перебрался в ряды "россонери" в 2020-м из норвежского Будё-Глимт. В общей сложности за первую команду Милана форвард, который может сыграть на любой позиции в атаке, провел 24 матча (5 голов, 1 ассист).

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