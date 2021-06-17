Милан выкупил у Челси центрального защитника Фикайо Томори, который ранее выступал за "россонери" на правах аренды.

"Красно-черные" выплатили клаусулу 23-летнего игрока, которая составляла 28,5 млн евро, сообщает официальный сайт Милана.

Милан готов выкупить Томори – Челси не пойдет на уступки

Ранее стало известно, что "россонери" пытались договориться с Челси о скидке. Однако лондонцы не пошли на уступки, ведь к защитнику проявляли интерес другие клубы АПЛ.

Напомним, Фикайо Томори присоединился в Милан в январе 2021 на правах аренды. За полгода в составе итальянского клуба он провел 22 матча, отметившись двумя забитыми мячами. По итогам сезона "россонери" заняли второе место в Серии А. Милан впервые с 2013 года сыграет в Лиге чемпионов.

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