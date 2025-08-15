Милан очень активно ведет себя на нынешнем трансферном рынке.

Седьмым новичком межсезонья стал правый защитник Закари Атекаме, информирует пресс-служба "россонери". 20-летний швейцарец получил футболку с номером 24 и контракт до 30 июня 2030-го.

Милан приближается к трансферу 80-миллионного провала Манчестер Юнайтед – инсайдер раскрыл условия сделки

Милан заплатил за игрока Янг Бойза 10 млн евро и пообещал 10% с потенциальной перепродажи. В 47 матчах за бернцев Атекаме оформил один гол и 3 ассиста. Он завершает перестройку обороны Милана этим летом. Ранее "россонери" подписали левого защитника Первиса Эступиньяна из Брайтона и центрбека Кони де Винтера из Дженоа.

Добавим, что команда Массимилиано Аллегри начнет официальный сезон 17 августа матчем 1/32 Кубка Италии против Бари.

