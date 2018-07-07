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Милан официально подписал Халиловича

18:16 41 Читати українською
Милан официально подписал Халиловича
Ален Халилович / фото: ФК Милан

Полузащитник Гамбурга Ален Халилович стал игроком Милана. Соглашение рассчитано на 3 года.

Милан объявил о подписании полузащитника Гамбурга Алена Халиловича. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт итальянского клуба.

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Ранее 22-летний хорват прошел медосмотр в Милане. Напомним, сезон 2017/18 Халилович на правах аренды провел в составе Лас-Пальмаса (20 матчей, 2 гола).

Халилович является воспитанником Динамо Загреб. В 2014 году полузащитник перешел в Барселону, однако не сумел закрепиться в Испании и через 2 года подписал контракт с Гамбургом.

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