Милан на своем официальном сайте объявил о подписании Ардона Яшари. Атакующий полузащитник поставил подпись под пятилетним соглашением. Он будет выступать под 30-м номером.

Предложение Милана на 33,5 млн евро отклонено – клуб-продавец устроил аукцион

Как информирует GdS, "россонери" заплатили за игрока 34 млн евро. Еще 3 млн евро Брюгге сможет получить в качестве бонусов.

Милан долго готовил этот трансфер: Брюгге настаивал на сумме в 40 млн евро и хотел продать Яшари в АПЛ, однако сам игрок настоял на переезде именно в Милан. Это стало ключевым моментом в сделке.

Ардон будет доступен уже в контрольных матчах против Лидса и Челси, которые состоятся в субботу и воскресенье соответственно.