Милан сообщил о подписании контракта с форвардом Кристофером Нкунку из Челси. Контракт будет действовать до 30 июня 2030 года. В "россонери" Кристофер будет носить футболку с номером 18.

Нкунку начал карьеру в академии ПСЖ, дебютировав в первой команде в 2015 году. За парижский клуб он провел 78 матчей, забил 11 голов и добыл два Кубка Франции, три Суперкубка и два Кубка Лиги. В 2019 году Нкунку перебрался в РБ Лейпциг, где сыграл 172 матча, забил 70 голов и выиграл два Кубка DFB, а также получил Золотую бутс Бундеслиги сезона 2022/23.

Летом 2023 года форвард перешел в Челси, проведя 62 матча и забив 18 голов, а также одержал победы в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира. На международном уровне Нкунку дебютировал за сборную Франции в марте 2022 года и сейчас имеет 14 матчей и один гол.

