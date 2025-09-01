Адриен Рабьо официально стал игроком Милана, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 29-летним полузащитником будет действовать до 30 июня 2028 года.

По данным Transfermarkt, Милан заплатил Марселю за француза 9 миллионов евро.

Рабьо является воспитанником французских академий и профессиональную карьеру начал в Пари Сен-Жермен, где провел 227 матчей и пять раз выигрывал Лигу 1. С 2019 по 2024 год выступал за Ювентус, добавив в свой актив Скудетто, Кубок Италии и Суперкубок. В прошлом сезоне футболист защищал цвета Марселя, забив 10 голов в 32 матчах.

За сборную Франции полузащитник провел 53 поединка и стал победителем Лиги наций 2021 года.

Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero #WelcomeRabiot — AC Milan (@acmilan) September 1, 2025

