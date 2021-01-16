Полузащитник Торино Суалихо Мейте следующие полгода проведет в Милане, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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Аренда 26-летнего игрока рассчитано до 30 июня 2021 года. Кроме того, у Милана будет опция выкупа контракта. Французский футболист будет выступать за команду Стефано Пиоли под 18-м номером.

Как отмечалось ранее, общая сумма трансфера составит 10 млн евро. За аренду Мейте Милан выложит 500 тысяч, а затем сможет выкупить его за 8 млн плюс 1,5 млн бонусами. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Суалихо провел за Торино 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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