После двух безголевых ничьих подряд Милан потерял контроль над чемпионской гонкой. Теперь все в руках Интера, который сегодня играл раньше и победил Специю. У "кузенов" еще и матч в запасе есть, поэтому "россонери" нужна была только победа. Проблемы начались еще до стартового свистка – пришлось менять Давиде Калабрию. У капитана проблемы с желудком.

Интер уверенно обыграл Специю – Коваленко отыграл один тайм, упустив роскошный шанс забить

Забавно, но это даже помогло Милану. Дело в том, что вместо Калабрии правый фланг обороны закрывал Калюлю. Именно француз уже в начале матча отдал классную результативную передачу на Леау. Рафаэль часто упускает подобные моменты, но не в этот раз. Быстрый гол позволил хозяевам чувствовать себя комфортно, потому что дальше был риск продлить серию без побед. Милан уже привычно лучше мешал сопернику, чем создавал моменты для себя. Когда они возникали, были абсурдные промахи. Это камень в город Жиру и Салемакерса.

Дженоа впервые заставила Меньяна нервничать только перед самым перерывом. Удар Гальдамеса оказался неточен. Во втором тайме ситуация не поменялась. Генуэзцы даже в чужую штрафную не могли добраться, а миланцы упускали момент за моментом. Только на последних минутах удалось забить второй мяч, но для этого понадобилось несколько попыток.

Это типичная команда Стефано Пиоли в последние недели. Когда давление борьбы за Скудетто стало серьезным, Милан посыпался. Примечательно, что в соперниках – команды из нижней части таблицы. Словом, Милан не готов брать "золото". Выстраданная победа сегодня вернула "россонери" на первое место, но у Интера есть матч в запасе, и он не раздает очки "бедным". Дженоа проиграла третий матч подряд и уверенно закрепилась в зоне вылета.