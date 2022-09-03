Милан и Интер выясняли сильнейшего в дерби делла Мадоннина (3:2). Отчет о матче 5-го тура Серии А читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Милан – Интер, стартовал в 19:00 по киевскому времени. Встречались действующий чемпион и серебряный призер прошлого сезона, которые в текущем чемпионате уже теряли очки. Интер проиграл в Риме Лацио, а Милан не смог обыграть Аталанту и Сассуоло. Как следствие, "нерадзурри" на момент начала игры занимали 3 место (9 очков), а "россонери" шли 6-ми, имея на бал меньше.

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Оба тренера выставили прогнозируемые составы. Разве что Симоне Индзаги вместо Эдина Джеко, которого видели в старте вместо травмированного Ромелу Лукаку, доверился Хоакину Корреа. Аргентинец составил атакующий дуэт со своим соотечественником – Лаутаро Мартинесом. У Милана с первых минут снова появился новичок Де Кетеларе, сформировавший атакующее трио хавбеков с Мессиасом и Леау. На острие традиционно действовал Жиру.

Первый острый момент создал Милан. Леау разогнал атаку левым флангом, мяч в штрафной попал в Де Кетеларе, но бельгиец затянул с ударом. Очень быстро вспыхнули страсти – Дюмфрис боролся с Эрнандесом, оба упали и начали выяснять отношения. Справедливые желтые для участников первого конфликта. Был момент и у Интера, однако удар Брозовича из пределов штрафной заблокировал Тонали.

Бастони едва не поразил собственные ворота в борьбе с Жиру – мяч попал в перекладину, но арбитр зафиксировал фол со стороны француза, придержавшего оппонента за футболку. Но на экваторе первого тайма Интер все же забил. После провала "россонери" в защите Брозович вышел один на один с Меньяном и покатил мимо кипера. 0:1 в пользу Интера.

Милан молниеносно отыгрался. На 29-й минуте Тонали перехватил мяч в центре поля, протащил в штрафную и отдал на Леау. Португалец с левой в касание пробил в дальний угол. Ханданович не спас. Здесь же Жиру мог вывести команду вперед, однако пробил мимо девятки. Отметим очередной классный пас Тонали, который успевал буквально повсюду. Роскошный тайм от "восьмерки" Милана.

Де Кетеларе мог забивать после подачи углового, однако не попал в ворота. Он же заработал право на опасный штрафной, которую исполнил Тонали, попав в стенку. Классно отреагировали "россонери" на пропущенный гол, буквально зажав Интер на его половине поля. Первый тайм завершился со счетом 1:1 – Милан мог забивать больше, однако получил гол в свои ворота после едва ли не единственной грубой ошибки. Атака Интера провалила первую 45-минутку. Если Корреа хотя бы отдал голевой пас, то Лаутаро просто растворился на поле.

На старте второго тайма Интер получил право на штрафной из убойной позиции. Чалханоглу, как и Тонали в первой половине игры, пробил в стенку. Тут же пришла расплата – Жиру вывел Милан вперед. Оливье в касание после прострела Леау положил мяч в дальний угол. Удар выглядел несколько неуклюжим, но Ханданович не сумел отразить. "Россонери" вышли вперед.

А на 60-й минуте укрепили свое преимущество. Рафаэль Леау оформил мини-шедевр. Португалец получил мяч от Жиру, легко обежал трех соперников и точно пробил в дальний угол. Фантастическая игра вингера!

Вышедший на замену Джеко восстановил интригу. Босниец ударом от стойки воплотил в гол прострел Дармиана. Первый гол Эдина в сезоне. Тут же Лаутаро чуть не поразил ближнюю девятку. Откровенно рано расслабился Милан после того, как счет стал 3:1 – непонятные провалы в защите от подопечных Пиоли. Еще один пожар в штрафной "россонери" после обрезки Леау чуть не привел к третьему голу Интера.

На последних минутах игры давление "нерадзурри" заметно снизилось. Милан устоял. 3:2 – "россонери" в зрелищном стиле триумфуют в дерби и возглавили турнирную таблицу. У команды Пиоли 11 очков, но на матч больше, чем у конкурентов. Интер опустился на 5-е место (9 баллов).