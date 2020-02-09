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Милан обнародовал заявку на дерби против Интера – Ибрагимович и Кьяер вернулись в состав

18:32 35 Читати українською
Милан обнародовал заявку на дерби против Интера – Ибрагимович и Кьяер вернулись в состав
Златан Ибрагимович / Твиттер Милана

Нападающий Милана Златан Ибрагимович сможет помочь команде в матче 23 тура Серии А против Интера.

 

Звездный швед попал в заявку "россонери", которую обнародовал официальный твиттер клуба.

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Предыдущую игру против Вероны Ибрагимович пропустил из-за простуды, существовала вероятность, что ветеран не успеет набрать необходимых кондиций перед дерби. Но фанаты "россонери" могут вздохнуть с облегчением – 38-летний форвард готов выйти на поле. То же касается и Симона Кьяера, который имел те же проблемы, что и Златан. Ибрагимович и Кьяер присоединились к Милану во время зимнего трансферного окна и сразу стали основными в команде Стефано Пиоли.

Напомним, дерби делла Мадоннина состоится сегодня, 9 февраля. Начало игры в 21:45 по Киеву.

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Италия Милан Милан Симон Кьяер Симон Кьяер Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Интер - Милан
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