"Россонери" подпишут контракт с хорватом Марио Манджукичем сроком на полгода уже на этой неделе, сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Иакже, в команду на правах аренды должен присоединиться защитник Челси Фикайо Томори. Отмечается, что в его контракте будет прописана опция выкупа.

Напомним, Манджукич находится без клуба с лета 2020 года, а его последней командой был Аль-Духайль из Катара. Томори же сыграл за Челси только в 4 матчах в текущем сезоне.

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