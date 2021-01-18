Милан объявит о трансфере Манджукича и Томори на этой неделе, – журналист
16:45 - Читати українською
Милан готовит громкое усиление в зимнее трансферное окно.
"Россонери" подпишут контракт с хорватом Марио Манджукичем сроком на полгода уже на этой неделе, сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.
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Иакже, в команду на правах аренды должен присоединиться защитник Челси Фикайо Томори. Отмечается, что в его контракте будет прописана опция выкупа.
Напомним, Манджукич находится без клуба с лета 2020 года, а его последней командой был Аль-Духайль из Катара. Томори же сыграл за Челси только в 4 матчах в текущем сезоне.
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