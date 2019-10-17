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Милан объявил о рекордных убытках по итогам сезона 2018/19

13:56 59 Читати українською
Милан объявил о рекордных убытках по итогам сезона 2018/19
Паоло Мальдини – технический директор Милана / ФК Милан

Руководство итальянского Милана никак не может стабилизировать финансовую ситуацию в легендарном клубе. Проект остается убыточным.

"Россонери" отчитались о 155,9 млн евро убытков по итогам предыдущего сезона, сообщает La Repubblica.

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Эта сумма значительно превысила ранее прогнозируемые в пункте убыточность 90 млн в евровалюте. Кроме того, Милан обновил свой антирекорд по убыточности. Предыдущий был установлен годом ранее. Тогда убытки составили 135,6 млн.

Также доходы Милана упали на 16,5 млн евро по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Миланцы из-за финансовых проблем были отстранены от еврокубков на сезон 2019/20. Чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей убытки "россонери" не должны превысить 30 млн евро за три сезона. Очевидно, покрыть дефицит гранд сможет только продажей игроков.

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Италия Милан Милан Финансовый fair-play футбольные финансы
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