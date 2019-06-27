Милан не устроило предложение ПСЖ по трансферу Доннаруммы

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма остается в лагере "россонери", по крайней мере, пока.

Представители ПСЖ не смогли найти общего языка с Миланом по трансферу Доннаруммы, сообщает Eurosport.

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Парижане предложили за 20-летнего голкипера 20 млн евро и своего вратаря Альфонса Ареолу. Однако миланцы ответили отказом, аргументируя это тем, что в Париже недооценивают вратаря сборной Италии.

В лагере ПСЖ не намерены опускать руки и готовят улучшенное предложение.

В прошлом сезоне Серии А Доннарумма провел 36 матчей, 12 из которых были "сухими".

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