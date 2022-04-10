Наполи в этом туре проиграл Фиорентине и улучшил шансы Милана на чемпионство. Но готовы ли "россонери" взять скудетто? Неделю назад команда Стефано Пиоли не обыграла Болонью, а сегодня возникли проблемы с Торино.

Милан пытался играть с позиции силы, но большое количество ошибок не давало построить осмысленную атаку. Первый момент возник только в середине первого тайма. И был случайным – Калабрия подхватил мяч в чужой штрафной и пробил в угол.

Салемакерс прорвался по линии поля и претендовал на пенальти, но судьи не увидели фола. В похожем стиле прошел Леау – все завершилось неточным ударом. Лучший шанс ближе к концу встречи был у Тонали, но он пробил у голкипера.

Очень пресный матч. Торино отвечал контратаками, но все они захлебывались далеко от ворот из-за надежной игры обороны Милана. Недаром "россонери" не пропустили ни одного гола с начала весны. Хозяева были ближе всего к голу после дальнего выстрела Войводы, однако Меньян вытащил мяч из "девятки".

В итоге – ничья. Команды на двоих нанесли 25 ударов, 60% были заблокированы, а суммарно едва превзошли 1xG. Милан набрал 68 очков и остался на вершине Серии А, однако по потерянным "россонери" уже не первые (у Интера -2 и матч в запасе).

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