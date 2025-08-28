Мама полузащитника Адриена Рабьо хочет, чтобы ее сын остался в Марселе.

Мама Адриена Рабьо препятствует переходу сына в Милан. Как информирует Gazzetta dello Sport, боссы "россонери" не смогли напрямую связаться с Вероникой Рабьо, которая является также агентом своего сына.

Милан сделал Марселю предложение по Рабйо – Аллегри настаивает на сделке

Милан готов предложить полузащитнику контракт минимум на 2 года с зарплатой 5-6 миллионов евро в год после уплаты налогов. Однако Вероник не хочет, чтобы ее сын покидал Марсель.

Ранее руководство французского клуба дало понять, что хочет получить от Рабьо официальные извинения, желательно в письменной форме. Сам Рабьо на это пока никак не отреагировал.

Напомним, что Марсель выставил полузащитника на трансфер после стычки с Джонатаном Роу в раздевалке. Сообщалось, что французский клуб хочет получить 15 миллионов евро.

