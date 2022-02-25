Милан не смог переиграть Удинезе в родных стенах – Интер получил шанс догнать "россонери"
Удинезе в выездном матче расписал ничью с Миланом (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2021/22, 27-й тур
Милан – Удинезе – 1:1
Голы: Леау, 29 – Удоги, 67
Дженоа – Интер – начало в 22:00
Милан в предыдущем туре потерял очки, однако осечка всех преследователей позволила остаться на первом месте. Тем не менее за боевую ничью с Салернитаной нужно было реабилитироваться. Домашний матч против Удинезе казался идеальной возможностью для этого.
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Впрочем, "россонери" снова разочаровали собственные тифозы. Забив на 29-й минуте усилиями Леау, хозяева пропустили в середине второго тайма – это Удоги замкнул скидку от Перрейры. 1:1! Именно с этим счётом поединок и подошёл к концу.
"Россонери" продолжают лидировать в турнирной таблице Серии А, но отрыв от Интера составляет всего 3 зачётных балла. Удинезе, набрав 26 очков, поднялись на четырнадцатую строчку.
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