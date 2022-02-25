Чемпионат Италии 2021/22, 27-й тур

Милан – Удинезе – 1:1

Голы: Леау, 29 – Удоги, 67

Дженоа – Интер – начало в 22:00

Милан в предыдущем туре потерял очки, однако осечка всех преследователей позволила остаться на первом месте. Тем не менее за боевую ничью с Салернитаной нужно было реабилитироваться. Домашний матч против Удинезе казался идеальной возможностью для этого.

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Впрочем, "россонери" снова разочаровали собственные тифозы. Забив на 29-й минуте усилиями Леау, хозяева пропустили в середине второго тайма – это Удоги замкнул скидку от Перрейры. 1:1! Именно с этим счётом поединок и подошёл к концу.

"Россонери" продолжают лидировать в турнирной таблице Серии А, но отрыв от Интера составляет всего 3 зачётных балла. Удинезе, набрав 26 очков, поднялись на четырнадцатую строчку.

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