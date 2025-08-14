Защитник Янг Бойз Закари Атекаме в ближайшее время перейдет в Милан.

Как сообщает Sky Sport Italia, игрок молодежной сборной Швейцарии Закари Атекаме в ближайшее время пройдет медицинское обследование перед трансфером в стан Милана.

Милан усилился партнером украинца – Аллегри уже тренировал его в Ювентусе

Сумма сделки составит 10 миллионов евро, а швейцарский клуб получит 10% от суммы будущей продажи игрока. 20-летний Атекаме, присоединился к Янг Бойз лишь в 2024 году из Ксамакса. Футболист имел предложения от нескольких других клубов, но стремился переехать в Милан.

Для "россонери" эта неделя выдалась насыщенной: за последние двое суток клуб продал Малика Чау в Ньюкасл за 40 миллионов евро и подписал Кони Де Винтера с Дженоа за 20 миллионов евро.

Чемпион Европы официально перешел в самый богатый клуб мира – Милан получит солидную компенсацию