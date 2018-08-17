toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Милан не купил Милинковича-Савича из-за санкций УЕФА

20:35 83 Читати українською
Милан не купил Милинковича-Савича из-за санкций УЕФА
Сергей Милинкович-Савич / фото: ФК Лацио

Технический директор Милана Леонардо заявил, что не пытался купить в Лацио полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"Мы никогда не вели переговоров с Лацио о трансфере Милинковича-Савича. У меня были контакты с его агентом, потому что мы знакомы, но мы знали, что сейчас этот переход невозможен из-за ограничений со стороны УЕФА.

Самое интересное о трансферах, оценка еврокубковых перспектив и знакомство с новичками. Превью Серии А сезона-2018/19

Нам удалось создать еще более конкурентоспособную команду. Кастильехо и Борини могут играть на обоих флангах, Лаксальт универсальный, поэтому мы можем изменять схемы.

Гаттузо просил игрока с характеристиками Бакайоко и получил его", – цитирует Леонардо официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Теги
Италия Милан Милан Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич Трансферы Милана Леонардо Араужо Леонардо Араужо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Бетис
23:15
Леванте
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук