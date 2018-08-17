Милан не купил Милинковича-Савича из-за санкций УЕФА

Технический директор Милана Леонардо заявил, что не пытался купить в Лацио полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"Мы никогда не вели переговоров с Лацио о трансфере Милинковича-Савича. У меня были контакты с его агентом, потому что мы знакомы, но мы знали, что сейчас этот переход невозможен из-за ограничений со стороны УЕФА.

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Нам удалось создать еще более конкурентоспособную команду. Кастильехо и Борини могут играть на обоих флангах, Лаксальт универсальный, поэтому мы можем изменять схемы.

Гаттузо просил игрока с характеристиками Бакайоко и получил его", – цитирует Леонардо официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.