"Милан не дал попрощаться с болельщиками", – Монтоливо скандально объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник Милана и сборной Италии Риккардо Монтоливо решил повесить бутсы на гвоздь.

"Я решил закончить свою карьеру игрока. Мы с семьей продолжаем жить в Милане, но я еще не определился, чем буду заниматься дальше.

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Причиной завершения карьеры стали не столько травмы, а то, что в последнее время, проведенное в Милане, подорвало мою веру в себя и мою страсть к футболу. Со мной практически никто не разговаривал о перспективах, а если и говорил, то слова расходились с делом. Мне даже не дали возможности нормально попрощаться с болельщиками, хотя я сыграл здесь семь лет.

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Когда я говорю это, я не имею в виду Милан как клуб и команду в целом. Я имею в виду тех, кто его возглавлял до недавнего времени, например Мирабелли, Гаттузо", – поделился Монтоливо в комментарии Corriere dello Sport.

Напомним, что Монтоливо провел за Милан 159 матчей и отличился 10 голами, до этого выступал за Аталанту и Фиорентина. Кроме этого, хавбек провел 66 матчей за сборную Италии, в которых отметился 2 забитыми мячами.

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