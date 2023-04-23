В матче 31-го тура Серии А "паприканцы" на выезде уступили "россонери". Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Обе команды подошли к противостоянию с невероятным желанием победить. Милан, после возвращения Ювентусу 15 очков, получил еще одного конкурента в борьбе за Лигу чемпионов, поэтому не имел права терять очки с аутсайдерами. В свою очередь Лечче пока не обеспечил себе достаточный запас прочности и рисковал вылететь из элиты.

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Хозяева начали осторожно, с разведки. Первый опасный момент мог возникнуть на 15-й минуте, когда Эрнандес перецепился через ногу Баскиротто и "россонери" бросились требовать пенальти. Арбитру пришлось даже смотреть видеоповтор, чтобы снять подозрения с защитника Лечче. Через некоторое время Банда должен был распаковывать ворота Милана, но попал в штангу. Гости действовали агрессивно, не отсиживаясь на своей половине поля, создавая немало проблем обороне соперника.

До 40-й минуты у Милана мало что получалось: подопечные Пиоли регулярно доходили до вратарской, комбинировали, пробовали хитрить, били, но защита "желто-красных" работала идеально. Однако, угловой все-таки прозевала. После розыгрыша стандарта Мессиас отпасовал на Тонали, а тот мягко навесил во вратарскую. Леау в прыжке перевисел Фальконе и головой направил мяч в сетку. В добавленное время Баскиротто едва не сравнял – Меньян вовремя вышел из ворот.

Стрефецца после перерыва закручивал в правую девятку и лишь реакция кипера спасла Милан от верного гола.

В середине второй сорокапятиминутки Леау оформил дубль: подхватив сферу в центре поля, он протащил ее в штрафную, лениво накрутил защитника и пробил. И оборона, и вратарь, казалось, не верили, что мяч может влететь в ворота – настолько пассивно они наблюдали за действиями португальского форварда. А он влетел!

Победа принесла Милану 56 очков и подняла на пятую строчку, позволив обойти в турнирной таблице Интер. Лечче с 28-ю пунктами шестнадцатый.

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