Милан назначил Пиоли главным тренером

Милан определился с новым главным тренером команды. Им стал экс-наставник Интера, Лацио и Фиорентины – Стефано Пиоли.

"Россонери" объявили о назначении итальянского специалиста на своем официальном сайте.

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Контракт Пиоли рассчитан на один год, по предварительным данным его зарплата составит около одного миллиона евро за сезон. 53-летний итальянец пришел на замену Марко Джампаоло, который провалил старт сезона после своего перехода в Милан этим летом.

Последним местом работы Пиоли была Фиорентина, которую он покинул по собственному желанию в апреле этого года.

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