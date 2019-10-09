toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ МИЛАН УКРАИНА - ЛИТВА ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Милан назначил Пиоли главным тренером

13:25 203 Читати українською
Милан назначил Пиоли главным тренером
Стефано Пиоли / Сайт Милана

Милан определился с новым главным тренером команды. Им стал экс-наставник Интера, Лацио и Фиорентины – Стефано Пиоли.

"Россонери" объявили о назначении итальянского специалиста на своем официальном сайте.

Шевченко рветься у Мілан, невдачі топ-клубів, вогняний виступ українців у єврокубках: огляд футбольного тижня у мемах

Контракт Пиоли рассчитан на один год, по предварительным данным его зарплата составит около одного миллиона евро за сезон. 53-летний итальянец пришел на замену Марко Джампаоло, который провалил старт сезона после своего перехода в Милан этим летом.

Последним местом работы Пиоли была Фиорентина, которую он покинул по собственному желанию в апреле этого года.

Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серця

blog_ava
Тер Штеген сделал неожиданное заявление о Нойере в разгар борьбы за место в сборной Германии
12:25
311
Теги
Милан Милан Италия Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
17
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук