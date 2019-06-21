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Милан назначил нового спортивного директора – он раньше работал в Роме

20:55 36 Читати українською
Милан назначил нового спортивного директора – он раньше работал в Роме
Фредерик Массара / ФК Рома

Фредерик Массара стал новым спортивным директором Милана. Он работал на этой должности в Роме.

Милан на своем официальном сайте сообщил о назначении Фредерика Массары на должность спортивного директора. Ранее он занимал аналогичную должность в Роме.

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