Милан назначил нового спортивного директора – он раньше работал в Роме

Фредерик Массара стал новым спортивным директором Милана. Он работал на этой должности в Роме.

Милан на своем официальном сайте сообщил о назначении Фредерика Массары на должность спортивного директора. Ранее он занимал аналогичную должность в Роме.

Милан нацелился на трех игроков Реала

Недавно "россонери" объявили о назначении новым главным тренером экс-наставника Сампдории Марко Джампаоло.

Сезон 2018/19 команда завершила на 5 позиции в турнирной таблице Серии А и будет готовиться в групповому этапу Лиги Европы.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину