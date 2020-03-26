Милан настроен оформить трансфер защитника Челси

Милан находится в поисках надежного компаньона для Аллесио Романьоли – Андреас Кристенсен под прицелом.

"Россонери" нуждаются в надежном центральном защитнике, и, как утверждает издание Calciomercato, выбор сделан в пользу центрбэка Челси Андреаса Кристенсена.

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По слухам, Милан еще в январе хотел подписать Кристенсена, но тогда отношения между клубами были слегка напряженными, ведь лондонцы стремились подписать Романьоли, на что получили отказ. И "россонери" также пришлось ограничиться арендой Симона Кьяер

Напомним, что Андреас Кристенсен связан контрактом с Челси до лета 2022 года. В этом сезоне игрок провел за "синих" 20 матчей, однако результативными действиями не отметился.

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