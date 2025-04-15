Во вторник, 15 апреля, генеральный директор Милана Джорджио Фурлани должен был встретиться с Игли Таре. Албанец считается новым фаворитом на пост спортивного директора после провала переговоров с Фабио Паратичи. Об этом информируют Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport. Стороны должны были обсудить детали проекта, а также условия контракта.

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Ранее Паратичи считался фаворитом на вакантный пост. Он был близок к подписанию документов, когда возникли проблемы из-за продолжающегося запрета на искусственное завышение прибыли от трансферов во время работы в Ювентусе. Хотя 30-месячный запрет истекает в июле, судебный процесс еще не начался, поэтому существовал вполне реальный риск дальнейшего наказания, которое помешало бы ему выполнять свою работу.

С 2008 по 2023 год Таре был спортивным директором Лацио. Считается, что он отлично проявил себя в этой роли, несмотря на скованность и ограниченность в финансах.

Любопытно, что Таре уже связывали с этой работой в 2019 году, когда его звал Паоло Мальдини, но тогда Лацио отказался его отпускать.

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