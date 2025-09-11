Поскольку вероятность подписания нового контракта Майком Меньяном все меньше, Милан смотрит в будущее, рассматривая в качестве кандидатов Элию Каприле и Зиона Сузуки. Действующий контракт Меньяна рассчитан только до конца сезона, а переговоры уже несколько месяцев находятся в тупике, несмотря на отклонение предложения Челси летом.

Ожидая, что в июне они потеряют своего основного игрока в статусе свободного агента, "россонери" понимают, что им нужно оглянуться, чтобы найти подходящую замену и выйти на новый уровень.

Вратарь Пармы и сборной Японии Сузуки уже упоминался как главный кандидат на пост основного вратаря в следующем сезоне. Однако сайт Calciomercato утверждает, что интерес к Каприле стремительно растет, что выводит его на лидирующие позиции.

24-летний голкипер выступал за Кьево, Лидс, О Патрию и Бари, прежде чем присоединиться к Наполи в 2023 году. Он побывал в аренде в Эмполи и Кальяри, а в июле 2025 года был продан сардам за 8 млн евро.

