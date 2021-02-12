"Россонери" рассматривает нападающего Торино Андреа Белотти в статусе замены Ибрагимовичу, сообщает Tuttosport.

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Итальянец пока не определился, хочет ли продлевать контракт с туринским клубом, который завершается летом 2022 года. Отмечается, что Белотти желает завоевывать трофеи, однако Торино пока борется за выживание в чемпионате.

К слову, нападающий провел 21 матч в составе Торино в текущем сезоне, записав в свой актив 11 голов и 6 результативных передач.

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