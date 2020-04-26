toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Милан нашел замену Ибрагимовичу в Реале

12:31 24 Читати українською
Милан нашел замену Ибрагимовичу в Реале
Карим Бензема и Лука Йович / Фото ФК Реал

Милан попытается летом оформить громкий трансфер.

Форвард Реала Лука Йович заинтересовал Милан, сообщает Calciomercato.

Йович может получить 3 года тюрьмы – серб нарушил карантин на родине

"Россонери" считают, что 22-летний серб станет достойной заменой Златану Ибрагимовичу, чей контракт завершается летом. Напомним, в июле Реал приобрел Луку у Айнтрахта за 60 млн евро, но пока игрок не может закрепиться в стартовом составе мадридцев.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Йович провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Лунин опередил конкурента в Реале через экономические мотивы – AS рассекретил зарплаты обоих

blog_ava
Триумф Вернидуба и беспомощность Милевского и Ко в видеообзоре матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск
06:30
211
Теги
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Лука Йович Лука Йович Трансферы Реал Мадрид Трансферы Милана
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
7
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук