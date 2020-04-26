Милан нашел замену Ибрагимовичу в Реале

Милан попытается летом оформить громкий трансфер.

Форвард Реала Лука Йович заинтересовал Милан, сообщает Calciomercato.

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"Россонери" считают, что 22-летний серб станет достойной заменой Златану Ибрагимовичу, чей контракт завершается летом. Напомним, в июле Реал приобрел Луку у Айнтрахта за 60 млн евро, но пока игрок не может закрепиться в стартовом составе мадридцев.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Йович провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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